«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам Песков: власть в Европе теперь пригодна только для безответственных популистов

Политические процессы в странах Европы сделали власть там пригодной только для малообразованных безответственных популистов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, речь идет о двойных стандартах европейцев в отношении демократии, глобализации и подхода к сосуществованию наций. Фрагмент интервью с Песковым Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Были совершенно необратимые процессы, которые происходили в самой Европе и <...> которые сделали власть пригодной только для малообразованных безответственных популистов, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен выразил мнение, что для Европы настал идеальный момент, чтобы решить все разногласия с США. Он уточнил, что для этого странам региона достаточно повернуться на Восток — в сторону России и Китая.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности. Она подчеркнула, что ЕС должен иметь собственный сильный голос на международной арене.