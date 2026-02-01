Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля

Reuters: встреча России, США и Украины в Абу-Даби 1 февраля может не состояться

Флаги у президентского дворца Каср Аль-Ватан в Абу-Даби Флаги у президентского дворца Каср Аль-Ватан в Абу-Даби Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Встреча представителей России, Украины и США в Абу-Даби, которая запланирована на 1 февраля, возможно, не состоится, сообщил Reuters собственный источник. По его словам, такой вывод можно сделать из заявлений украинского президента Владимира Зеленского.

Политик отметил, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона о дальнейших мирных переговорах и надеется на новые встречи на следующей неделе. При этом информатор напомнил, что неделю назад стороны провели очередной раунд переговоров.

Мы находимся в постоянном контакте с американской стороной и ждем от них конкретных подробностей относительно дальнейших встреч, — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно здесь, судя по полученным фотографиям и данным источников, состоялась первая встреча, поскольку эта резиденция идеально подходит для конфиденциального диалога.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер выразил мнение, что заключение мирного соглашения по украинскому конфликту представляет собой сложную дипломатическую задачу. По его словам, такая сделка станет лишь первым шагом длительного процесса урегулирования на Украине.

Украина
переговоры
Абу-Даби
Россия
