Заявление Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби опровергли ТАСС: встречу по Украине в Абу-Даби никто не отменял

Встречу в Абу-Даби, посвященную урегулированию конфликта на Украине, пока никто не отменял, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Она должна состояться в это воскресенье, 1 февраля.

Нет, информации об отмене нет, — утверждает источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что следующий раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби может быть перенесен. По его словам, причиной может послужить нарастающая напряженность между США и Ираном.

Как считает политолог-американист Константин Блохин, говоря о напряженности в отношениях между США и Ираном, Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией в Абу-Даби. По его словам, для американской стороны не составит сложности участвовать в мирном процессе на двух фронтах.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема также посоветовал Зеленскому прилететь в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, мира можно добиться быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и оставит Донбасс.