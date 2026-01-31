Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 19:13

Губернатор Кузбасса пообещал помощь семьям погибших в сауне подростков

Середюк: семьям погибших в Прокопьевске подростков окажут помощь

Илья Середюк Илья Середюк Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Семьям погибших в сауне Прокопьевска подростков окажут помощь, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в Telegram-канале. Он также выразил соболезнования их родным и близким.

Трагедия в Прокопьевске. При пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков. Глубокие соболезнования родным и близким. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь. Расследованием всех обстоятельств занимаются правоохранительные органы, — написал Середюк.

Ранее сообщалось, что в сауне подростки отмечали тройной день рождения. Стали известны имена пятерых несовершеннолетних, погибших при пожаре. Это Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А.

Ранее в городе Камень-на-Оби Алтайского края при пожаре в частном жилом доме погибли четверо человек, в том числе двое маленьких детей. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

