Губернатор Кузбасса пообещал помощь семьям погибших в сауне подростков

Семьям погибших в сауне Прокопьевска подростков окажут помощь, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в Telegram-канале. Он также выразил соболезнования их родным и близким.

Трагедия в Прокопьевске. При пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков. Глубокие соболезнования родным и близким. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь. Расследованием всех обстоятельств занимаются правоохранительные органы, — написал Середюк.

Ранее сообщалось, что в сауне подростки отмечали тройной день рождения. Стали известны имена пятерых несовершеннолетних, погибших при пожаре. Это Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А.

Ранее в городе Камень-на-Оби Алтайского края при пожаре в частном жилом доме погибли четверо человек, в том числе двое маленьких детей. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.