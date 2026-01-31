Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 19:14

Гибель пяти человек в Иране при взрывах объяснили армейскими учениями

Жертвами взрывов в трех городах Ирана стали как минимум пять человек

Фото: IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press
В трех городах Ирана произошли взрывы, в результате которых погибли как минимум пять человек, сообщает агентство Fars. Власти объяснили инциденты взрывом газа и армейскими учениями.

По данным источника, в городе Бендер-Аббас на юге страны взрыв в восьмиэтажном жилом комплексе привел к гибели четырехлетней девочки, 14 человек пострадали. Первые три этажа здания серьезно повреждены. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции опровергли информацию о возможной атаке на свои объекты.

В Ахвазе также в результате взрыва газа в жилом доме погибли, по уточненным данным, пять человек. В городе Каср-э-Ширин звуки взрывов власти объяснили проведением армейских учений. Причины взрыва в Бендер-Аббасе расследуются.

Ранее командующий армией Ирана Амир Хатами заявил, что вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности. По его словам, военные отслеживают все передвижения США на Ближнем Востоке.

До этого над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов у границы Ирана был замечен патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon, выполняющий разведку на высоте около 6 тыс. метров. Прежде в этом же районе действовал американский беспилотник MQ-4C Triton.

Иран
взрывы
смерти
пострадавшие
