31 января 2026 в 19:54

В Тегеране переселят 2,5 млн человек в подземные убежища

В Тегеране подготовили убежища для 2,5 млн человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Тегерана организуют подземные убежища для 2,5 млн жителей на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Организации по управлению кризисами иранской столицы Али Насири. По его словам, подготовка ведется более чем в 300 подземных помещениях, включая парковки и станции метро, передает агентство SNN.

По завершении необходимых этапов и получении разрешений будут организованы убежища [общей] вместимостью около 2,5 млн человек, — сказал Насири.

Ранее в трех иранских городах произошли взрывы, в результате которых погибли как минимум пять человек. Власти объяснили инциденты взрывом бытового газа и проведением армейских учений. В Бендер-Аббасе взрыв в жилом комплексе унес жизнь четырехлетней девочки и повредил первые три этажа здания.

До этого министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман заявил, что возможный отказ президента США Дональда Трампа от удара по Ирану лишь укрепит иранское руководство. При этом он выразил мнение, что американскому лидеру в течение нескольких недель все же придется прибегнуть к военным действиям в ответ на угрозы Тегерана, но при этом постараться смягчить риски региональной эскалации.

