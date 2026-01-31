Саудовский принц предрек усиление Ирана, если Трамп не выполнит свои угрозы Министр обороны Саудовской Аравии: отказ Трампа ударить по Ирану укрепит Тегеран

Возможный отказ президента США Дональда Трампа от удара по Ирану добавит Исламской Республике силы, заявил министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в рамках визита в Вашингтон. За день до этого он встретился с госсекретарем США Марко Рубио, военным министром Питом Хегсетом и другими высокопоставленными лицами, передает портал Axios.

На данном этапе, если это (удар по Ирану. — NEWS.ru) не состоится, это лишь укрепит иранское руководство, — подчеркнул министр.

В то же время Халид бин Салман выразил мнение, что главе Белого дома в течение нескольких недель все же придется прибегнуть к военным действиям, особенно после угроз Тегерана. Но также американскому лидеру будет необходимо попытаться смягчить риски региональной эскалации, резюмировал руководитель ведомства.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти Ирана экстренно выводят активы в зарубежные банки. Он утверждает, что эти деньги были якобы получены Тегераном за счет народа. По словам министра, Трамп поддерживает простых иранцев, поэтому поручил Минфину США ввести санкции против представителей иранского режима.