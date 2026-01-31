В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана Бессент: Тегеран в панике выводит за рубеж экстремальное количество активов

Министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X заявил, что власти Ирана экстренно выводят активы в зарубежные банки. Он утверждает, что эти деньги были якобы получены Тегераном за счет народа.

Режим лихорадочно переводит средства <…> в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры, — пояснил Бессент.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает иранский народ и поручил министерству финансов ввести санкции против представителей режима. Ведомство намерено продолжить давление на коррумпированную элиту, которая обогащается «за счет граждан Ирана».

Ранее американский лидер обратил внимание, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана. На премьерном показе документального фильма о первой леди «Мелания» в Вашингтоне он подчеркнул, что намерен продолжить контакты с Тегераном.

Также Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.