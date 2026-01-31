Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 03:48

В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана

Бессент: Тегеран в панике выводит за рубеж экстремальное количество активов

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X заявил, что власти Ирана экстренно выводят активы в зарубежные банки. Он утверждает, что эти деньги были якобы получены Тегераном за счет народа.

Режим лихорадочно переводит средства <…> в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры, — пояснил Бессент.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает иранский народ и поручил министерству финансов ввести санкции против представителей режима. Ведомство намерено продолжить давление на коррумпированную элиту, которая обогащается «за счет граждан Ирана».

Ранее американский лидер обратил внимание, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана. На премьерном показе документального фильма о первой леди «Мелания» в Вашингтоне он подчеркнул, что намерен продолжить контакты с Тегераном.

Также Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

Иран
Скотт Бессент
финансы
переводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе
Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»
На Западе предсказали крах промышленности Европы из-за решения по газу
Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта
В Конгрессе США призвали Киев к ответу за захват храма УПЦ
«Он лжет»: в Крыму осудили слова Гутерриша о самоопределении полуострова
«С лопатой в руках»: Лукашенко дал женщинам советы для красоты и молодости
Самойлова призналась, как Джиган окончательно разбил ей сердце
В европейских хранилищах зафиксированы рекордно низкие запасы газа
Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов
«Неуважение к артисту»: Никита Пресняков пожаловался на бизнес-класс
Это фиаско, Кая: как глава евродипломатии Каллас стала позором ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.