Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 19:34

Стало известно, какой срок «светит» высокопоставленному чиновнику МЧС

Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунов может получить 15 лет за взятки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорю Сосунову грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Если оба фигуранта дела о получении особо крупной взятки с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ) будут признаны в суде виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф, — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня, 31 января, Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова. Руководитель другого научного центра того же института Николай Посохов отправлен под домашний арест по тому же обвинению.

Также сообщалось, что в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Их подозревают в систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий по всей стране. Общая сумма незаконных вознаграждений, по данным следствия, составила не менее 19 млн рублей.

До этого в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Россия
МЧС
сроки
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для жителей Ирана готовят подземные убежища
Хинштейн раскрыл последствия падения обломков в городе
Врачи восемь лет «кормили» британца ядом
В США заподозрили Meta в чтении сообщений в WhatsApp
Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина
В центре Европы начался «картофельный потоп»
Стало известно, какой срок «светит» высокопоставленному чиновнику МЧС
Застрявшие на подъемнике в Подмосковье лыжники прыгали в снег
Гибель пяти человек в Иране при взрывах объяснили армейскими учениями
Губернатор Кузбасса пообещал помощь семьям погибших в сауне подростков
«Идите к черту!»: Соболенко словила истерику после поражения от Рыбакиной
Россиянам на севере вернули свет
Свыше 50 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в Петербурге
Полсотни отдыхающих застряли на горнолыжном подъемнике в мороз
В ФРГ намекнули на проблемы внутри НАТО как в 20-летнем браке
Столичные рестораны превратили День святого Валентина в аукцион
Заявление Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби опровергли
Почти 500 пассажиров киевского метро застряли под землей
Польшу назвали слугой Украины
Увеличены компенсации за травмы и смерть на производстве
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.