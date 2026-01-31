Стало известно, какой срок «светит» высокопоставленному чиновнику МЧС Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунов может получить 15 лет за взятки

Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорю Сосунову грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Если оба фигуранта дела о получении особо крупной взятки с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ) будут признаны в суде виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф, — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня, 31 января, Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова. Руководитель другого научного центра того же института Николай Посохов отправлен под домашний арест по тому же обвинению.

Также сообщалось, что в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Их подозревают в систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий по всей стране. Общая сумма незаконных вознаграждений, по данным следствия, составила не менее 19 млн рублей.

До этого в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому. Отмечалось, что чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.