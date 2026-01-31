Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях

Поедание десерта в виде неваляшки с картинкой Кремля внутри является постыдным, выразил мнение NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, подача такого блюда является неуважением к сакраментальным российским смыслам.

Неваляшка у многих ассоциируется с детством, уютом, теплом, безопасностью. А еще это один из символов России: что бы ни было, мы выстоим и обязательно выпрямимся. Разбивать неваляшку просто странно. Еще более странно съедать Кремль. Все же есть символы, которые должны оставаться неприкосновенными. Кремль — сакраментальное место для любого гражданина России, и в тарелке ему не место, — высказался Толмачев.

Ранее Толмачев заявил, что в России не хватает системной профилактики мошенничества. По его словам, от аферистов граждан спасают только личная бдительность и оперативное обращение в полицию.

Также первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России нужно ввести единый закон о ночной тишине и не штрафовать за первое нарушение. Он отметил, что действующая система с разными региональными нормами, введенная в 2014 году, не работает.