Зеленский сделал важное заявление по переговорам Зеленский: для решения территориального вопроса нужна встреча лидеров

Территориальный вопрос между Москвой и Киевом нельзя решить только техническими командами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Radio Prague International. По его мнению, нужен прямой контакт лидеров.

Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам, — сказал он.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США ведет активную работу по поиску компромисса между Россией и Украиной в самом сложном аспекте переговоров. По его словам, речь идет о территориальном вопросе, который остается главным камнем преткновения. Политик отметил, что дипломаты пытаются найти почву для согласия сторон по спорным территориям.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе уступать территории оторваны от реальности. Он отметил, что подобные заявления вызвали у него крайнее удивление.