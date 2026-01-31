Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 20:12

Появились детали спасения застрявших на лыжном подъемнике в Подмосковье

МЧС завершило эвакуацию застрявших на лыжном подъемнике в Подмосковье

Фото: МЧС России
Читайте нас в Дзен

Спасатели завершили эвакуацию людей, застрявших на канатной дороге в горнолыжном парке в подмосковном Степаново, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Отдыхающих снимали с подъемника с помощью трехколенной лестницы. Операция продлилась около двух часов.

Все люди эвакуированы, спасательная операция завершена, — сказано в сообщении.

Причиной ЧП стала поломка троса. Людям пришлось мерзнуть, сидя в открытых кабинках. Очевидец сообщил, что некоторые прыгали с высоты на землю. По его словам, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления. У части людей на высоте ухудшилось самочувствие.

Ранее сотрудники МЧС спасли и передали медикам 46-летнего лыжника, который потерялся на горе Красная на Сахалине. В поисках были задействованы дроны. Из-за сложного рельефа эвакуация проходила тяжело. Спасатели делали привалы и грелись у костра.

До этого два опытных инструктора по активному туризму из Сибири провели экстремальную ночевку в горах Красноярского края. Мужчины специально дождались мороза в −43 градуса, чтобы проверить свои силы и снаряжение в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям в горах.

МЧС
Подмосковье
лыжники
спасения
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА
Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия
Выступление девушки из Белоруссии едва не рассорило жюри «Голоса»
Гладков опубликовал видео с загадочным поведением птиц
На Украине развалился антидроновый тоннель
Зеленский сделал важное заявление по переговорам
В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
Дмитриев необычным эмодзи ответил на пост Уиткоффа о переговорах в Майами
Появились первые кадры горящей сауны в Прокопьевске
В Мьянме казнили 11 мучителей россиянок из «лагерей смерти»
«Конструктивные встречи»: Уиткофф описал переговоры с Дмитриевым
Появились детали спасения застрявших на лыжном подъемнике в Подмосковье
Интервью террористки, МВФ ставит Украину «на счетчик»: что будет дальше
В Тегеране переселят 2,5 млн человек в подземные убежища
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курск
Врачи восемь лет «кормили» британца ядом
В США заподозрили Meta в чтении сообщений в WhatsApp
Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина
В центре Европы начался «картофельный потоп»
Стало известно, какой срок светит высокопоставленному чиновнику МЧС
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Ошибка ценой 28 жизней: почему разбился самолет с фигуристами из РФ и США
Спорт

Ошибка ценой 28 жизней: почему разбился самолет с фигуристами из РФ и США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.