Появились детали спасения застрявших на лыжном подъемнике в Подмосковье МЧС завершило эвакуацию застрявших на лыжном подъемнике в Подмосковье

Спасатели завершили эвакуацию людей, застрявших на канатной дороге в горнолыжном парке в подмосковном Степаново, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Отдыхающих снимали с подъемника с помощью трехколенной лестницы. Операция продлилась около двух часов.

Все люди эвакуированы, спасательная операция завершена, — сказано в сообщении.

Причиной ЧП стала поломка троса. Людям пришлось мерзнуть, сидя в открытых кабинках. Очевидец сообщил, что некоторые прыгали с высоты на землю. По его словам, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления. У части людей на высоте ухудшилось самочувствие.

Ранее сотрудники МЧС спасли и передали медикам 46-летнего лыжника, который потерялся на горе Красная на Сахалине. В поисках были задействованы дроны. Из-за сложного рельефа эвакуация проходила тяжело. Спасатели делали привалы и грелись у костра.

До этого два опытных инструктора по активному туризму из Сибири провели экстремальную ночевку в горах Красноярского края. Мужчины специально дождались мороза в −43 градуса, чтобы проверить свои силы и снаряжение в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям в горах.