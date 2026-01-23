Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:36

На Сахалине чудом спасли лыжника в горах

На Сахалине спасли горнолыжника, заблудившегося на горе Красная

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники МЧС спасли и передали медикам 46-летнего лыжника, который потерялся на горе Красная на Сахалине, говорится в канале региональных экстренных служб в мессенджере MАХ. В поисках были задействованы дроны.

К поискам уже подключились правоохранители с дроном. Мы, продолжая кричать, совместно с другим спасателем шли по следам и нашли его лыжи. Спустились в ущелье. Там мужчина сидел и ждал, когда его спасут, — рассказал спасатель ПСО им. В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области Алексей Скрипка.

Пострадавшему передали дополнительную теплую одежду и ботинки. Из-за сложного рельефа эвакуация проходила тяжело. Спасатели делали привалы и грелись у костра. После спасения лыжника госпитализировали, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что группа из 12 российских альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде. По информации источников, мощная вьюга не позволила людям покинуть палаточный лагерь.

Сахалин
МЧС
спасатели
лыжники
