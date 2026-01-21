Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле SHOT: российские альпинисты были заблокированы на вулкане Сидли в Антарктиде

Группа из 12 российских альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мощная вьюга не позволяет людям покинуть палаточный лагерь.

Сидли считают одним из самых суровых мест планеты. Гора представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. Но подняться россияне успели только на 1500 метров, где их накрыла непогода: альпинисты не могут никуда продвинуться уже шестой день. По ночам температура в этом районе опускается до −42 градусов.

