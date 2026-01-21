Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 08:37

Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле

SHOT: российские альпинисты были заблокированы на вулкане Сидли в Антарктиде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Группа из 12 российских альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мощная вьюга не позволяет людям покинуть палаточный лагерь.

Сидли считают одним из самых суровых мест планеты. Гора представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. Но подняться россияне успели только на 1500 метров, где их накрыла непогода: альпинисты не могут никуда продвинуться уже шестой день. По ночам температура в этом районе опускается до −42 градусов.

Ранее два опытных инструктора по активному туризму из Сибири провели экстремальную ночевку в горах Красноярского края. Мужчины специально дождались мороза в −43 градуса, чтобы проверить свои силы и снаряжение в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям в горах.

До этого пять туристов погибли в результате схода двух лавин в Альпах. Первый инцидент произошел в районе австрийского Бад-Хофгастайна на высоте 2200 метров. Лыжницу, которую накрыло снегом, пытались реанимировать, но тщетно. Вскоре стихия настигла группу из семи человек в долине Гаштайн.

