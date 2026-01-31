Застрявшие на подъемнике в Подмосковье лыжники прыгали в снег

Застрявшие на подъемнике в Подмосковье лыжники прыгали в снег

Некоторые среди застрявших на фуникулере в горнолыжном парке в подмосковном Степаново спрыгивали на землю, сообщил Telegram-каналу Mash очевидец. По его словам, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления.

Очевидец рассказал, что у некоторых на высоте ухудшилось состояние. По его словам, спасатели снимали людей с подъемника около двух часов. Молодой человек отметил, что работа сотрудников МЧС была слаженной.

На подъемнике застряли сразу 50 отдыхающих. Причиной аварии стала поломка троса. Людям пришлось мерзнуть, сидя в открытых кабинках. Отдыхающих по очереди спасали с помощью переносных лестниц.

Ранее сотрудники МЧС спасли и передали медикам 46-летнего лыжника, который потерялся на горе Красная на Сахалине. В поисках были задействованы дроны. Из-за сложного рельефа эвакуация проходила тяжело. Спасатели делали привалы и грелись у костра.

В Ленинградской области 60-летний лыжник скончался в центре активного отдыха «Туутари-Парк». Мужчине стало плохо во время катания — предположительно, из-за проблем с сердцем. Он потерял сознание возле главного подъемника.