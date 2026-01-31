Полсотни отдыхающих застряли на горнолыжном подъемнике в мороз В Подмосковье 50 отдыхающих застряли на горнолыжном подъемнике

Сразу 50 отдыхающих застряли на горнолыжном подъемнике в деревне Степаново Дмитровского округа Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в настоящее время температура воздуха там держится на отметке минус 17 градусов. Причиной аварии оказалась поломка троса.

Как уточнил канал, людям приходится мерзнуть, сидя в открытых кабинках. Отдыхающих по очереди спасают при помощи переносных лестниц. По предварительной оценке, в результате обошлось без пострадавших.

Ранее в Ленинградской области 60-летний лыжник скончался в центре активного отдыха «Туутари-Парк». Мужчине стало плохо во время катания — предположительно, из-за проблем с сердцем. Он потерял сознание возле главного подъемника курорта. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако спасти его не смогли.

До этого в Нижегородской области одна из туристок столкнулась со столбом подъемника на горнолыжной трассе в спортивной деревне «Новинки». Во время подъема по склону девушку занесло в глубокую снежную колею, которая находилась сбоку от основной дороги. Девушка утверждает, что ее буквально «намотало». Серьезных увечий удалось избежать.