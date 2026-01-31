Гладков опубликовал видео с загадочным поведением птиц Гладкова удивило поведение птиц во время ракетной опасности

Птицы во время объявления ракетной опасности в Белгородской области начали кружить на одном месте, соответствующее видео опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, он впервые видит такое явление.

Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности, — заявил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ повреждены объекты энергетического комплекса. Он добавил, что над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО была отражена атака воздушных целей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что ракетный удар ВСУ в Белгороде повредил и вывел из строя насосную станцию, оставив часть города без тепла. По его словам, на место происшествия немедленно выехали аварийные бригады для проведения восстановительных работ.

До этого Гладков сообщил, что 24 января Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.