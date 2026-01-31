В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

Врачи госпитализировали в Подмосковье двух человек с подозрением на оспу обезьян, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что случаи заражения выявили в Одинцовском районе.

За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции, — заявил источник.

Лаборатории проводят анализы для точного установления диагноза пациента. Параллельно определяется перечень людей, имевших контакты с больным человеком. Дезинфекционная группа уже находится на месте для обработки помещений.

Ранее специалисты предупредили, что комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса «X» и новой пандемии уже в 2026 году. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.

До этого стало известно, что пандемии COVID-19 можно было избежать, если бы современное исследование микробиоты летучих мышей проводилось 10 лет назад и с большим финансированием. Подобные научные работы позволили бы раньше описать весь спектр потенциально опасных вирусов и предложить более точные способы мониторинга.