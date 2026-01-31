Трамп раскрыл свой план по Ирану

План США заключается в переговорах с Ираном, Вашингтон рассчитывает на достижение результатов, заявил президент Дональд Трамп в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик на ее странице в Х. По его словам, иначе «увидим, что произойдет».

Послушайте, план таков: [Иран] ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле, — сказал он.

Ранее авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Это произошло в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

До этого Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.