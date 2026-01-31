Минобороны Украины утвердило приоритеты сотрудничества с НАТО

Киев и НАТО утвердили основные приоритеты сотрудничества, передала пресс-служба Минобороны Украины. В ведомстве отметили, что главный среди них — усиление ПВО.

Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие [систем противовоздушной обороны] Patriot, F-16 и [систем залпового огня] HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом, — подчеркнули в МО страны.

Ранее газета The Wall Street Journal спрогнозировала три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году. По наиболее вероятному из них, боевые действия продолжатся, другой предполагает военное истощение Украины и вынужденное принятие российских условий, а третий — ужесточение санкций против России, рассчитанных на ее «усталость».

Тем временем немецкое издание Berliner Zeitung констатировало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По данным издания, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.