Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света в жилом комплексе

Жители Одессы перекрыли улицу в городе из-за отсутствия света в жилом комплексе, сообщило украинское издание «Страна». По его данным, почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

В частности, 31 января стало известно, что из-за масштабной аварии в энергосистеме Украины были обесточены семь областей страны. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил, что хуже всего приходится жителям севера, центра страны и Одесской области.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах.

Прежде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Отключения электроэнергии могут длиться более 16 часов в сутки. Проблемы усугубляются из-за политики киевских властей, которые перенаправляют электроэнергию с гражданских нужд на военные после ударов по энергоинфраструктуре.