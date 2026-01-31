Зимняя Олимпиада — 2026
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на автомобиль

Балицкий: мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ на авто в Запорожской области

Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, мужчина скончался в больнице, получив травмы, несовместимые с жизнью.

FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, скончался в больнице, — написал Балицкий.

До этого сообщалось, что в ночь на 29 января силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью. Никто в результате инцидентов не пострадал.

Тем временем в результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов на село Новый Ропск в Климовском районе пострадала мирная жительница. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что инцидент также привел к частичному повреждению гражданского автотранспорта.

Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на автомобиль
