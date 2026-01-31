Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 22:25

«Ужасные преступления»: Маск потребовал арестовать фигурантов дела Эпштейна

Илон Маск потребовал арестовать хотя бы одного фигуранта дела Джеффри Эпштейна

Илон Маск Илон Маск Фото: imago-images.de/Global Look Press
Миллиардер Илон Маск выступил с требованием арестовать фигурантов дела финансиста Джеффри Эпштейна. В соцсети X он заявил, что справедливость восторжествует только после хотя бы одного ареста, иначе все это является лишь «показухой».

Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет произведен хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично. В противном случае все это будет лишь показухой, — сказал Маск.

Ранее в новых документах по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, обнаружилось упоминание об интересе Маска посетить его остров. В письме от 2013 года отправитель напоминает финансисту, что он спрашивал о «самой безумной вечеринке» на острове.

До этого жертвы Эпштейна сообщили, что он заманивал их в сексуальные отношения обещаниями дать хорошее образование в колледже. Он убеждал, что может помочь с поступлением в лучшие университеты страны или даже полностью оплатить учебу.

