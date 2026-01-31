Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:36

Убивший пятерых вафельницей мужчина арестован

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пятерых 30 лет назад мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве арестован мужчина, обвиняемый в убийстве пятерых знакомых более 30 лет назад, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. По версии следствия, в 1995 году во время пьяной ссоры он забил их до смерти молотками, ножом и вафельницей, после чего скрылся.

По ходатайству следователей столичного СК в отношении обвиняемого в убийстве пяти человек в 1995 году судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке Москвы в квартире на Совхозной улице обнаружили тело девушки. На теле были следы насильственной смерти. По предварительной информации, ее задушили. Следователи подозревают, что преступление совершил знакомый погибшей. В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Донецкой Народной Республике 64-летний прежде судимый мужчина задушил кабелем от телевизора свою 88-летнюю мать во время сна. Мотивом, по версии следствия, стал сильный храп и личные неприязненные отношения. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

