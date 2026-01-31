Убивший пятерых вафельницей мужчина арестован В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пятерых 30 лет назад мужчину

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в убийстве пятерых знакомых более 30 лет назад, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. По версии следствия, в 1995 году во время пьяной ссоры он забил их до смерти молотками, ножом и вафельницей, после чего скрылся.

По ходатайству следователей столичного СК в отношении обвиняемого в убийстве пяти человек в 1995 году судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

