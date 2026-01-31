Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 18:25

Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор

Сценарист «Ментовских войн» и «Тверской» Филиппов скончался в возрасте 63 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ушел из жизни сценарист Дмитрий Филиппов, известный по работе над такими сериалами, как «Ментовские войны» и «Тверская», заявил его коллега Дмитрий Дашко в Telegram-канале. Он охарактеризовал скончавшегося как очень креативного, доброго и интересного человека.

Только что сообщили, умер сценарист Дима Филиппов. Мне посчастливилось работать с ним над третьим сезоном «Тверской». Очень креативный, добрый и интересный человек. К глубокому несчастью, теперь с приставкой — был, — написал Дашко.

Дмитрий Филиппов родился в 1963 году в Ленинграде. Он выступил автором и соавтором сценариев для целого ряда криминальных телесериалов. В его фильмографии, помимо «Ментовских войн» и «Тверской», также значатся «Лихач», «Такая работа» и «Ковбои».

Ранее в возрасте 85 лет ушел из жизни режиссер Карим Юлдашев, удостоенный звания заслуженного деятеля искусств Узбекистана. О его смерти сообщила администрация города Наманган, в котором он родился. В конце 1960-х годов артист работал в московском театре «Ленком».

Также 30 января скончалась известная голливудская актриса Кэтрин О’Хара. Она прославилась ролями в фильмах «Один дома» и сериале «Шиттс Крик». Причина смерти не разглашается. В последний раз знаменитость видели на публике в сентябре минувшего года. Она присутствовала на церемонии вручения премии «Эмми».

