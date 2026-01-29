Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»

В 85 лет скончался Карим Юлдашев, известный режиссер и заслуженный деятель искусств Узбекистана, об этом сообщила администрация города Наманган, где он появился на свет. Артист работал в московском театре «Ленком» в конце 1960-х годов.

Заслуженный деятель искусств Узбекистана профессор Карим Юлдашев скончался на 86-м году жизни, — говорится в сообщении.

Юлдашев начал свою профессиональную деятельность в 1960 году, сначала как актер, а затем и как режиссер в Наманганском областном музыкально-драматическом театре. С 1968 по 1969 год он занимал должность режиссера в Московском театре имени Ленинского комсомола.

После возвращения в Узбекистан Юлдашев снова стал руководителем музыкально-драматического театра в Намангане. Затем он посвятил себя педагогической работе в Наманганском колледже культуры, где обучал студентов актерскому мастерству и эстрадным дисциплинам. Режиссер внес большой вклад в развитие узбекского национального искусства и стал обладателем почетного звания «Деятель искусств Республики Узбекистан».

