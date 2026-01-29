Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:43

Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»

На 86-м году жизни скончался режиссер Карим Юлдашев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 85 лет скончался Карим Юлдашев, известный режиссер и заслуженный деятель искусств Узбекистана, об этом сообщила администрация города Наманган, где он появился на свет. Артист работал в московском театре «Ленком» в конце 1960-х годов.

Заслуженный деятель искусств Узбекистана профессор Карим Юлдашев скончался на 86-м году жизни, — говорится в сообщении.

Юлдашев начал свою профессиональную деятельность в 1960 году, сначала как актер, а затем и как режиссер в Наманганском областном музыкально-драматическом театре. С 1968 по 1969 год он занимал должность режиссера в Московском театре имени Ленинского комсомола.

После возвращения в Узбекистан Юлдашев снова стал руководителем музыкально-драматического театра в Намангане. Затем он посвятил себя педагогической работе в Наманганском колледже культуры, где обучал студентов актерскому мастерству и эстрадным дисциплинам. Режиссер внес большой вклад в развитие узбекского национального искусства и стал обладателем почетного звания «Деятель искусств Республики Узбекистан».

Ранее сообщалось, что известный режиссер, сценарист и оператор Олег Альбертович Массарыгин ушел из жизни в возрасте 74 лет. Смерть наступила 27 января. Он был членом Союза кинематографистов России. Его работы в игровом и документальном кино оставили значительный след.

смерти
режиссеры
актеры
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
В Китае призвали соблюдать три принципа в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.