28 января 2026 в 18:06

Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист

Режиссер-документалист Олег Массарыгин умер в возрасте 74 лет

Олег Массарыгин Олег Массарыгин Фото: Социальные сети
Член Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист и оператор Олег Массарыгин ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе союза. Там отметили, что смерть наступила 27 января. Причины не уточняются.

27 января 2026 года на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина (1951–2026), — говорится в сообщении.

Прощание с кинематографистом состоится 31 января. Отпевание пройдет в 12:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в московском районе Крылатское.

В союзе напомнили, что Массарыгин получил образование в Сумском государственном педагогическом институте, а затем во ВГИКе, который окончил дважды: операторский факультет — в 1977 году и сценарный — в 1983 году. С 1985 года он работал оператором-постановщиком на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.

В его фильмографию входят как документальные, так и игровые картины. Среди них фильмы «Юнги Соловецкие», «Татьянин день», «Все золото Москвы», «Наследники Победы», «Самбо-70» и другие работы.

Ранее продюсера Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить в последний путь легенду телевидения собрались коллеги, близкие и поклонники.

