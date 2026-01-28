Александра Олейникова проводили в последний путь

Продюсера Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Проводить в последний путь легенду телевидения собрались коллеги, близкие и поклонники.

Среди пришедших были замечены режиссер Федор Бондарчук, продюсер Ринат Давлетьяров, актер Александр Домогаров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Дмитрий Маликов и исполнительница Лариса Долина. В траурном зале стоял гроб, усыпанный цветами, преимущественно красными и белыми розами, и многочисленные венки. Церемония длилась до 15:00 мск. Гроб с телом звезды телевидения выносили под длительные аплодисменты прощающихся.

Сын Олейникова продюсер Максим произнес на церемонии прощания личную и эмоциональную речь, вспомнив о феноменальном чувстве юмора отца. Каждый раз, когда у него спрашивали о здоровье, он отвечал «Не дождетесь» и обещал, что все друзья еще успеют простудиться на его похоронах. Он выразил глубокое сожаление от того, что не успел обсудить с отцом важные вещи и познакомить его с новорожденными внуками.

Александр Олейников скончался ночью 24 января в возрасте 60 лет. В окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.