«Он так любил жизнь»: Долина о своем друге Олейникове

Лариса Долина на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

Народная артистка России Лариса Долина назвала смерть продюсера и телеведущего Александра Олейникова невосполнимой утратой. На церемонии прощания в траурном зале Троекуровского кладбища она подчеркнула, что считала его своим другом, передает корреспондент NEWS.ru.

Он так любил жизнь, заряжал всех свой энергией. Невероятно талантливый, он всегда везде все успевал. Саша Олейников был моим другом, не очень близким, но другом – по духу, по отношению к жизни. Это, конечно, невосполнима утрата, — сказала Долина.

Проститься с Олейниковым приехали продюсер Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, кинорежиссер Ринат Давлетьяров и депутат Петр Толстой. Также на церемонии был замечен музыкант и композитор Дмитрий Маликов.

Бондарчук назвал смерть Олейникова внезапным и странным событием для всех, кто его знал. Он отметил, что артист просто «выключил себя» за секунду. Режиссер также охарактеризовал покойного как невероятно яркого и ни на кого не похожего человека. По его словам, Олейников был одним из самых заметных представителей «золотого века» отечественного телевидения и кино.