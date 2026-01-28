Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:38

Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым

Режиссер Федор Бондарчук на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Режиссер Федор Бондарчук на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Церемонию прощания продюсера Александра Олейникова посетили гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Федор Бондарчук, передает корреспондент NEWS.ru. Вместе с ними почтить память телеведущего приехала народная артистка России Лариса Долина.

Вместе с ними проститься с Олейниковым пришли кинорежиссер Ринат Давлетьяров и депутат Петр Толстой. Также на церемонии был замечен музыкант и композитор Дмитрий Маликов.

Ранее в сети появились кадры с церемонии прощания. На видео запечатлен гроб, украшенный яркими цветами, среди которых выделяются красные и белые розы, а также множество венков. Прощальная церемония завершится в 15:00 по московскому времени. Захоронение Олейникова состоится на Троекуровском кладбище.

До этого стало известно о кончине продюсера в возрасте 61 года. По словам источника, близкого к Олейникову, это произошло в машине скорой помощи на пути в медицинское учреждение. Сообщалось, что продюсеру стало плохо около пяти часов утра. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти стал тромб.

церемонии прощания
похороны
Константин Эрнст
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Захарова объяснила, почему Черчилль называл Польшу гиеной
Словакия отклонила предложение Трампа
Семью терзают пожары из-за «проклятия»
Впервые сократилось число вакансий для курьеров на полную ставку
«Проблем больше, чем в среднем»: Решетников о работе МФЦ в новых регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.