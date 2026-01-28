Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым

Режиссер Федор Бондарчук на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища

Церемонию прощания продюсера Александра Олейникова посетили гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Федор Бондарчук, передает корреспондент NEWS.ru. Вместе с ними почтить память телеведущего приехала народная артистка России Лариса Долина.

Вместе с ними проститься с Олейниковым пришли кинорежиссер Ринат Давлетьяров и депутат Петр Толстой. Также на церемонии был замечен музыкант и композитор Дмитрий Маликов.

Ранее в сети появились кадры с церемонии прощания. На видео запечатлен гроб, украшенный яркими цветами, среди которых выделяются красные и белые розы, а также множество венков. Прощальная церемония завершится в 15:00 по московскому времени. Захоронение Олейникова состоится на Троекуровском кладбище.

До этого стало известно о кончине продюсера в возрасте 61 года. По словам источника, близкого к Олейникову, это произошло в машине скорой помощи на пути в медицинское учреждение. Сообщалось, что продюсеру стало плохо около пяти часов утра. Впоследствии выяснилось, что причиной смерти стал тромб.