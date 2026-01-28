На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища

Появились кадры с церемонии прощания с Олейниковым В Москве началась церемония прощания с Олейниковым

В Москве проходит прощание с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым, передает корреспондент NEWS.ru. С раннего утра к траурному залу Троекуровского кладбища начали приходить люди.

Проводить в последний путь легенду телевидения собрались коллеги, близкие и поклонники. Среди пришедших знаменитостей были замечены режиссер Федор Бондарчук, продюсер Ринат Давлетьяров, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певец Дмитрий Маликов и исполнительница Лариса Долина. Эрнст рассказал, что виделся с покойным на похоронах народного артиста РФ Игоря Золотовицкого.

На кадрах виден гроб, усыпанный цветами, преимущественно красными и белыми розами, и многочисленные венки. Церемония прощания продлится до 15:00 мск. Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что продюсер скончался на 61-м году жизни. Источник в окружении Олейникова рассказал, что тот умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Он добавил, что продюсеру стало плохо примерно в пять часов утра. Позже появилась информация, что причиной смерти стал тромб.