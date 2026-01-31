Зимняя Олимпиада — 2026
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников

Писториус отказался считать унижением осмотр гениталий у призывников в Германии

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Обязательный интимный осмотр немецких призывников, включая проверку гениталий, не является унижением, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он подчеркнул, что все процедуры проводят медработники и они соответствуют принципам уважительного обращения, передает Bild.

Медицинские работники определяют, какие осмотры необходимы. И это, конечно же, будет соответствовать принципам уважительного обращения, — подчеркнул Писториус.

Цель процедуры, как отмечается в статье, заключается в выявлении паховых грыж и опухолей яичек. При этом подчеркивается, что женщины таких осмотров не проходят. В Германии проверку гениталий среди призывников называют «тестом яичек» и проводят при медицинской оценке пригодности к службе.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что пленение старших офицеров НАТО подтвердит прямое участие Запада в конфликте на Украине. Он отметил, что это докажет вовлеченность иностранных высокопоставленных военных в управление украинской армией в районе Красноармейска.

призывники
медосмотры
Германия
гениталии
Борис Писториус
