31 января 2026 в 18:34

В Москве скорректировали работу системы отопления

Заммэра Бирюков: в Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москвичам повысили температуру батарей в квартирах из-за морозов, рассказал заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. По его словам, повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях.

В столичном регионе температура воздуха значительно снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях, – рассказал Бирюков.

Отмечается, что автоматическая коррекция осуществляется под строгим контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК». Регулировка проводится исходя из показаний специальных погодных датчиков и автоматизированных систем управления.

Ранее сообщалось, что в Москве с 30 января по 3 февраля прогнозируются сильные морозы. В пресс-службе столичного МЧС России рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Холодно будет и в Московской области.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.

Москва
отопление
мэрия
погода
