Столичные рестораны превратили День святого Валентина в аукцион Рестораны Москвы требуют до 45 тыс. за бронь стола на 14 февраля

Московские рестораны ввели невозвратные депозиты за бронирование столиков на 14 февраля, сумма которых доходит до 45 тыс. рублей на двоих, сообщает Telegram-канал SHOT. В обычные дни такая услуга чаще всего бесплатна.

Первоначально депозит составлял 7–8 тыс. рублей, но по мере приближения праздника его размер увеличился. За несколько дней до даты цена выросла вдвое — до 14 тыс. рублей за столик на два часа. Самые высокие суммы установили премиальные заведения.

Как поясняют представители ресторанов, в стоимость включены чаевые для официанта и подарочный десерт. Однако многие гости возмущены такими условиями, считая, что за отведенное время потратить подобную сумму на еду и напитки практически невозможно.

