Столичные рестораны превратили День святого Валентина в аукцион

Московские рестораны ввели невозвратные депозиты за бронирование столиков на 14 февраля, сумма которых доходит до 45 тыс. рублей на двоих, сообщает Telegram-канал SHOT. В обычные дни такая услуга чаще всего бесплатна.
Первоначально депозит составлял 7–8 тыс. рублей, но по мере приближения праздника его размер увеличился. За несколько дней до даты цена выросла вдвое — до 14 тыс. рублей за столик на два часа. Самые высокие суммы установили премиальные заведения.
Как поясняют представители ресторанов, в стоимость включены чаевые для официанта и подарочный десерт. Однако многие гости возмущены такими условиями, считая, что за отведенное время потратить подобную сумму на еду и напитки практически невозможно.
Ранее в Москве и Подмосковье на фоне сильного снегопада и повышенного спроса резко выросли цены на такси — стоимость поездок увеличилась в 2–3,5 раза. Сервисы предупредили о дефиците машин и посоветовали пользоваться общественным транспортом, так как в городе наблюдалась девятибалльная пробочная ситуация.