В ФРГ намекнули на проблемы внутри НАТО как в 20-летнем браке Писториус решил сравнить отношения в НАТО с кризисом доверия и отчуждения

Министр обороны Германии Борис Писториус провел аналогию между состоянием отношений внутри НАТО и кризисом в браке после 20 лет совместной жизни. В интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland он заявил, что любая пара, прожившая такой срок, рано или поздно сталкивается с кризисом доверия, отчуждения или пересмотра жизненных приоритетов.

Тот, кто находится в браке 20 лет, когда-нибудь, вероятно, проходит через кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или меняет свои жизненные приоритеты. Тогда возникают <…> два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бежать или бороться, — сказал министр.

По его словам, можно либо окончательно расстаться, либо, если отношения все еще основываются на общих ценностях, попытаться конструктивно решить накопившиеся проблемы. Эти рассуждения он привел, отвечая на вопрос о том, уверены ли партнеры по Альянсу в том, что США окажут им поддержку в случае военного нападения. Писториус заявил, что лично не сомневается в наличии прочного общего фундамента в Североатлантическом альянсе.

Ранее Писториус заявил, что страны — союзники США по блоку НАТО не станут и не смогут предпринимать самостоятельные шаги относительно Гренландии, если они идут вразрез с позицией Вашингтона. Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс рассматривает остров как часть своей зоны ответственности.