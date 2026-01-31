Польшу назвали слугой Украины

Польша оказалась слугой Украины, такое мнение в социальной сети X высказал бывший премьер-министр республики Лешек Миллер. Он прокомментировал запрет на экспорт металлолома со стороны Киева. Как считает Миллер, произошедшее — это прекрасный урок прикладной геополитики, который показал, что «Украина может все».

Прекрасный урок прикладной геополитики. Украина может все, потому что это Украина. Польша ничего не может, потому что это Польша. Одни принимают решения день за днем, другие подсчитывают потери день за днем, — убежден политик.

Он добавил, что решением по металлолому Украина продемонстрировала отсутствие солидарности с Польшей.

Ранее сообщалось, что решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома негативно отразилось на сталелитейной промышленности Польши. В результате польские предприятия столкнулись с внезапным сокращением поставок сырья.