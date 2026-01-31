Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 18:38

Польшу назвали слугой Украины

Экс-премьер Польши Миллер назвал страну слугой Украины

Лешек Миллер Лешек Миллер Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Польша оказалась слугой Украины, такое мнение в социальной сети X высказал бывший премьер-министр республики Лешек Миллер. Он прокомментировал запрет на экспорт металлолома со стороны Киева. Как считает Миллер, произошедшее — это прекрасный урок прикладной геополитики, который показал, что «Украина может все».

Прекрасный урок прикладной геополитики. Украина может все, потому что это Украина. Польша ничего не может, потому что это Польша. Одни принимают решения день за днем, другие подсчитывают потери день за днем, — убежден политик.

Он добавил, что решением по металлолому Украина продемонстрировала отсутствие солидарности с Польшей.

Ранее сообщалось, что решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома негативно отразилось на сталелитейной промышленности Польши. В результате польские предприятия столкнулись с внезапным сокращением поставок сырья.

Польша
Варшава
Украина
Киев
металлолом
