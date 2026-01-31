Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 18:35

Увеличены компенсации за травмы и смерть на производстве

Депутат Нилов: выплата за травму на производстве составит 164 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Максимальная единовременная выплата при травме на производстве с 1 февраля составит 164 тыс. рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС. В случае смерти компенсация составит 2 млн рублей.

Если утрачено 100% трудоспособности, тогда выплата составит примерно 164 тыс. рублей, плюс порядка 126 тыс. рублей будет выплачиваться ежемесячно за счет средств фонда социального страхования, — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что при травме без полной утраты работоспособности максимальная выплата по больничному может достигать 500 тыс. рублей. Кроме того, по его словам, пострадавшему могут предоставить автомобиль как средство реабилитации. Машину выдадут бесплатно — ее оплатят за счет фонда социального страхования.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что работодатели не имеют права «передерживать» подчиненных без отпуска более двух лет подряд. По ее словам, за это компаниям грозят штрафы до 70 тыс. рублей.

