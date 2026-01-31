Арестована задушившая шестилетнего сына россиянка

Мать, подозреваемую в убийстве шестилетнего сына в амурском Шимановске, арестовали, сообщила пресс-служба региональных судов. Она призналась в содеянном и заявила, что решение суда ей безразлично.

Суд заключил под стражу жительницу Шимановска, подозреваемую в убийстве шестилетнего сына, — сказано в сообщении.

Обвиняемая уже попадала в поле зрения правоохранителей: ее привлекали к уголовной ответственности за растрату и к административной — за неисполнение родительских обязанностей. Женщине грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, задержанная задушила ребенка 29 января у себя дома. Против 40-летней подозреваемой возбудили уголовное дело и назначили психиатрическую экспертизу.

Ранее в Новоуральске Свердловской области молодого человека заподозрили в убийстве двухмесячного сына. Обвиняемый объяснил, что не мог справиться с плачем младенца. Мальчик получил черепно-мозговую травму. Теперь 25-летнему отцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во Франции до этого начался судебный процесс над 27-летней Мириам Жауэн, обвиняемой в убийстве 11-месячной девочки в частном детском саду в Лионе. Трагедия произошла в 2022 году, когда няня, желая заставить плачущего ребенка замолчать, влила девочке в рот средство для прочистки канализации. На заседании Жауэн плакала и заявляла о раскаянии.