Фицо отправил в отставку своего советника из-за скандального дела Фицо принял отставку своего советника Лайчака из-за упоминаний в деле Эпштейна

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил об отставке своего советника Мирослава Лайчака. В соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) он уточнил, что причиной стало упоминание бывшего дипломата в документах по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества, — сообщил Фицо.

Ранее стало известно, что в новых материалах по делу Эпштейна содержатся утверждения о связях основателя Microsoft Билла Гейтса с «девушками российского происхождения». В опубликованных Министерством юстиции США документах представлены электронные письма, в которых Эпштейн критиковал миллиардера.

До этого британская принцесса Евгения полностью разорвала контакты со своим отцом, принцем Эндрю, на фоне последствий скандала вокруг его связей с Эпштейном. Она отказывается разговаривать и проигнорировала встречу с ним на Рождество. Для самого Эндрю, по информации источника, разрыв с младшей дочерью стал серьезным ударом.

Кроме того, бывшему герцогу Йоркскому Эндрю пришлось отказаться от титулов на фоне скандала вокруг связей монаршей особы с осужденным Джеффри Эпштейном. Также бывшего принца обвиняют в сексуальном насилии, хотя Эндрю этого не признает. Карл III лишил брата титулов и имущества осенью 2025 года.