Снежная Луна устроит ночное шоу над Россией Снежная Луна взойдет над Россией в ночь на 2 февраля

В ночь на 2 февраля россияне увидят на небе уникальное полнолуние, передает KP.RU. Это астрономическое событие традиционно называют Снежной Луной.

Пик явления придется на 01:09 по московскому времени. Наблюдать яркий лунный диск можно будет практически всю ночь.

Отмечается, что традиция давать имена полнолуниям пришла от коренных народов Северной Америки. Второе полнолуние в году именуют Снежным из-за обильных февральских снегопадов на этом континенте.

Ранее стало известно, что американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую гостиницу на четверых к 2032 году. Как сообщается на сайте компании, она будет представлять собой надувную конструкцию, созданную на Земле.

До этого газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

Кроме того, Роскосмос показал снимок туманности NGC 2264, также известной как Рождественская елка, расположенной в созвездии Единорога. Сам объект напоминает праздничное дерево, сверкающее «гирляндами» из туманностей и «звездами».