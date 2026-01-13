Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне Компания GRU Space захотела построить первую гостиницу на Луне к 2032 году

Американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую гостиницу на четверых к 2032 году. Как сообщается на сайте компании, она будет представлять собой надувную конструкцию, созданную на Земле.

GRU стремится <…> запустить первую гостиницу на Луне к 2032 году. <...> GRU намерена спроектировать отель таким образом, чтобы он смог находиться на поверхности по меньшей мере 10 лет до того, как потребуется его ремонт, — говорится в заявлении.

По данным сайта GRU Space, проживание в первой версии лунной гостиницы обойдется гостям дороже $ 416 тыс. (32 млн рублей) за сутки. Кроме того, компания планирует создание первой американской базы на поверхности Луны, включающей склады, дороги и прочую физическую инфраструктуру.

Помимо этого, GRU Space собирается развивать инфраструктуру на Марсе. Тем не менее первые запуски ракет на Красную планету ожидаются не ранее 2030-х годов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.