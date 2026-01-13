Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:56

Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне

Компания GRU Space захотела построить первую гостиницу на Луне к 2032 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую гостиницу на четверых к 2032 году. Как сообщается на сайте компании, она будет представлять собой надувную конструкцию, созданную на Земле.

GRU стремится <…> запустить первую гостиницу на Луне к 2032 году. <...> GRU намерена спроектировать отель таким образом, чтобы он смог находиться на поверхности по меньшей мере 10 лет до того, как потребуется его ремонт, — говорится в заявлении.

По данным сайта GRU Space, проживание в первой версии лунной гостиницы обойдется гостям дороже $ 416 тыс. (32 млн рублей) за сутки. Кроме того, компания планирует создание первой американской базы на поверхности Луны, включающей склады, дороги и прочую физическую инфраструктуру.

Помимо этого, GRU Space собирается развивать инфраструктуру на Марсе. Тем не менее первые запуски ракет на Красную планету ожидаются не ранее 2030-х годов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

США
Луна
гостиницы
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.