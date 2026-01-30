Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 07:02

В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине

Фицо заявил, что представил Макрону свое видение развития украинского кризиса

Эмманюэль Макрон и Роберт Фицо Эмманюэль Макрон и Роберт Фицо Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По итогам переговоров он заявил в своих социальных сетях, что представил французскому лидеру собственное видение развития конфликта на Украине.

С учетом того, что Словакия непосредственно соседствует с Украиной, и на некоторые аспекты у нас другие взгляды, я воспользовался возможностью представить свое видение дальнейшего развития конфликта между Украиной и Россией. Господин президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем в тяжелый зимний период населению Украины, — указал политик.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались темы оборонного сотрудничества, расширения и конкурентоспособности Европейского союза. Также стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи и энергетики.

Фицо в ходе диалога попросил Макрона обратить внимание на словацкие инициативы по снижению цен на электроэнергию. Они, вероятно, будут представлены на предстоящем саммите ЕС.

Ранее премьер Словакии сделал точный прогноз относительно сроков завершения конфликта на Украине. По его мнению, боевые действия прекратятся к 1 ноября 2027 года, после чего последует стремительное восстановление деловых связей с Россией.

Роберт Фицо
Эммануэль Макрон
Словакия
Украина
