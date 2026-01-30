Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД РФ отреагировали на враждебную политику Прибалтики против посольств

Люблинский: Россия может ответить на политику Прибалтики против посольств

Россия оставляет за собой право на ответные меры после введения Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности своих посольств, заявил российский замминистра иностранных дел Дмитрий Люблинский. По его словам, которые приводит РИА Новости, временных поверенных в делах прибалтийских стран вызвали в МИД РФ.

В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов, — отметил Люблинский.

Ранее в Латвии вынесли жесткий приговор в отношении известного правозащитника Александра Гапоненко. Рижский районный суд приговорил 71-летнего ученого к 10 годам лишения свободы из-за его высказываний о положении русского языка и русскоязычного населения в республике.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что латвийским телевизионщикам для зрелищности стоит демонстрировать на предстоящих зимних Олимпийских играх только своих спортсменов. Поводом для насмешливого комментария стало заявление директора спортивных программ Go3 Томаса Цирцениса о том, что латвийские телеканалы не станут показывать достижения белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде.

