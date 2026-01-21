Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде Захарова посоветовала Латвии освещать успехи только своих атлетов на зимних ОИ

Латвийским телевизионщикам для зрелищности стоит демонстрировать на предстоящих зимних Олимпийских играх только своих спортсменов, с таким предложением выступила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Поводом для насмешливого комментария стало заявление директора спортивных программ Go3 Томаса Цирцениса о том, что латвийские телеканалы не станут показывать достижения белорусских и российских спортсменов на ОИ.

Почему бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности, — написала дипломат.

Ранее Федерация фристайла России сообщила, что российские лыжники могут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Минимальные шансы выступить есть у двух спортсменок в дисциплине слоупстайл. Это Анастасия Таталина и Лана Прусакова.

Международный олимпийский комитет до этого расширил список российских спортсменов, приглашенных на Олимпиаду-2026. В него были добавлены шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Они уже подтвердили свое согласие на участие в Играх.