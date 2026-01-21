Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 08:48

Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде

Захарова посоветовала Латвии освещать успехи только своих атлетов на зимних ОИ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Латвийским телевизионщикам для зрелищности стоит демонстрировать на предстоящих зимних Олимпийских играх только своих спортсменов, с таким предложением выступила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Поводом для насмешливого комментария стало заявление директора спортивных программ Go3 Томаса Цирцениса о том, что латвийские телеканалы не станут показывать достижения белорусских и российских спортсменов на ОИ.

Почему бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности, — написала дипломат.

Ранее Федерация фристайла России сообщила, что российские лыжники могут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Минимальные шансы выступить есть у двух спортсменок в дисциплине слоупстайл. Это Анастасия Таталина и Лана Прусакова.

Международный олимпийский комитет до этого расширил список российских спортсменов, приглашенных на Олимпиаду-2026. В него были добавлены шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Они уже подтвердили свое согласие на участие в Играх.

