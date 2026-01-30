Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 07:52

Стало известно, признал ли вину фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО

Фигурант дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево признал вину

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Фигурант дела о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево признал вину, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, ранее мужчина находился в международном розыске.

Вину он признал, досудебное соглашение пока не заключал, — отметил он.

По версии следствия, фигуранты громкого дела о хищении у бойцов СВО в аэропорту помогали таксистам выявлять военнослужащих в качестве потенциальных жертв. При этом один из сотрудников полиции воздушной гавани, будучи оперуполномоченным, впоследствии незаконно отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по этому делу уже задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск. Как уточнил председатель ведомства, таксисты из группы намеренно завышали цены, а женщины выманивали деньги под предлогом тяжелого положения. При этом общая сумма ущерба еще не раскрыта.

