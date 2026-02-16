Россиянку задержали в Шереметьево с украшениями Cartier на 5 млн рублей

Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier на сумму более 5 млн рублей, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Женщина прибыла в Москву из Дубая.

Незадекларированные ювелирные изделия Cartier стоимостью более 5 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники в дамской сумке пассажирки, прибывшей с супругом из Дубая, — говорится в сообщении.

В ходе проверки в ручной клади женщины нашли кольцо, браслет и серьги с бриллиантами. Она рассказала, что получила украшения от мужа в подарок и не знала об их стоимости. Возбуждено административное дело, россиянка оплатила штраф на сумму 1 млн 597 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сахалинские таможенники пресекли контрабанду привезенного из Японии крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок. Товары находились в резервуаре для хранения смазочного масла. В отношении мужчины, который привез алкоголь и сигареты из Азии, возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.