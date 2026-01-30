Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 07:17

Российский военный создал для сослуживцев уникальное боевое пончо

Боец СВО Соболь сшил пончо с защитой от дронов и низким теплоизлучением

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российский военный с позывным Соболь сшил для сослуживцев пончо с низким теплоизлучением и защитой от дронов. По его словам, которые приводит РИА Новости, он также разработал три новых застежки для шлема, экипировку для зимней и летней маскировки и облегченную летнюю форму.

Руководство проявило внимание к моему элементарному хобби. Я один раз сшил чехол для гранатомета. Через некоторое время они подошли и порекомендовали пошить пончо, — рассказал Соболь.

Боец отметил, что шьет уникальную экипировку и тестирует ее прямо на линии боевого соприкосновения. Он также обратил внимание, что основная его работа — это прикрытие штурмовых групп от воздушных атак ВСУ.

Ранее генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников заявлял, что президенту России Владимиру Путину представили перспективный комплект обмундирования для военных «Новатор». По его словам, экипировка была разработана в России. Как пояснил глава концерна, в состав комплекта входят новейший всесезонный полевой костюм (ВКПО 3.2) для умеренного климата, огнестойкие летние перчатки и фуражка, общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», бронежилет «Новатор-БЖ», рюкзак «Новатор-ТС» и спальные мешки.

Россия
СВО
бойцы
разработки
экипировка
Российский военный создал для сослуживцев уникальное боевое пончо
