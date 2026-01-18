Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:29

Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку

Путину представили перспективный комплект обмундирования «Новатор»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президенту России Владимиру Путину представили перспективный комплект обмундирования для военных «Новатор», заявил генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников. По его словам, которые приводит ТАСС, экипировка была разработана в России.

Разработан и продемонстрирован президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину перспективный комплект обмундирования «Новатор», — отметил Лушников.

Как пояснил глава концерна, в состав комплекта входят новейший всесезонный полевой костюм (ВКПО 3.2) для умеренного климата, огнестойкие летние перчатки и фуражка, общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», бронежилет «Новатор-БЖ», рюкзак «Новатор-ТС» и спальные мешки. Разработка и производство осуществляются предприятиями «Триада-ТКО», «Техинком» и НИИ стали.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что госкорпорация представит Путину отечественную систему широкополосной связи для передачи сигнала на БПЛА. По его словам, разработка позволяет поддерживать контакт с беспилотниками вне зоны доступа наземных сетей. Он подчеркнул, что система разрабатывается за счет денег от частных инвесторов, чтобы не нагружать государственный бюджет.

Россия
Калашников
экипировка
обмундирование
Владимир Путин
