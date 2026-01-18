Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку

Президенту России Владимиру Путину представили перспективный комплект обмундирования для военных «Новатор», заявил генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников. По его словам, которые приводит ТАСС, экипировка была разработана в России.

Разработан и продемонстрирован президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину перспективный комплект обмундирования «Новатор», — отметил Лушников.

Как пояснил глава концерна, в состав комплекта входят новейший всесезонный полевой костюм (ВКПО 3.2) для умеренного климата, огнестойкие летние перчатки и фуражка, общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», бронежилет «Новатор-БЖ», рюкзак «Новатор-ТС» и спальные мешки. Разработка и производство осуществляются предприятиями «Триада-ТКО», «Техинком» и НИИ стали.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что госкорпорация представит Путину отечественную систему широкополосной связи для передачи сигнала на БПЛА. По его словам, разработка позволяет поддерживать контакт с беспилотниками вне зоны доступа наземных сетей. Он подчеркнул, что система разрабатывается за счет денег от частных инвесторов, чтобы не нагружать государственный бюджет.