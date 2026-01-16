Атака США на Венесуэлу
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров

Баканов: Роскосмос представит Путину широкополосную систему для связи с БПЛА

Роскосмос представит президенту России Владимиру Путину отечественную систему широкополосной связи для передачи сигнала на БПЛА, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, которые приводит ТАСС, разработка позволяет поддерживать контакт с беспилотниками вне зоны доступа наземных сетей. Он подчеркнул, что система разрабатывается за счет денег от частных инвесторов, чтобы не нагружать государственный бюджет.

Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию, — рассказал Баканов.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что создание аналога российского комплекса «Орешник» может занять у Европейского союза до 25 лет. По его словам, в Европе нет профессионалов, способных воплотить такие проекты в жизнь. Он подчеркнул, что исследования гиперзвуковых технологий в ЕС ограничивались академическими рамками. По словам военэксперта, там ведутся только теоретические и лабораторные практики.

