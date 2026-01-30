Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 07:15

«Никто не хотел воевать»: 80 новобранцев ВСУ сбежали из учебного лагеря

80 новобранцев ВСУ сбежали из учебного лагеря сразу после прибытия

На Украине почти половина мобилизованных мужчин (80 из 180) сбежали из учебного лагеря сразу после прибытия, сообщил пленный украинский солдат Игорь Арцимович. По его словам, которые приводит ТАСС, он сдался в плен, чтобы не воевать. Также Арцимович уточнил, что в учебном лагере им не стали выдавать ни обмундирование, ни бронежилеты.

В учебку приехало 180 человек, 80 человек сразу ушло в СОЧ. Обмундирования, бронежилетов не было, никто не хотел воевать, все хотели вернуться домой, — отметил он.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

До этого стало известно, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

