На Украине почти половина мобилизованных мужчин (80 из 180) сбежали из учебного лагеря сразу после прибытия, сообщил пленный украинский солдат Игорь Арцимович. По его словам, которые приводит ТАСС, он сдался в плен, чтобы не воевать. Также Арцимович уточнил, что в учебном лагере им не стали выдавать ни обмундирование, ни бронежилеты.

В учебку приехало 180 человек, 80 человек сразу ушло в СОЧ. Обмундирования, бронежилетов не было, никто не хотел воевать, все хотели вернуться домой, — отметил он.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

До этого стало известно, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.